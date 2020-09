Channing Tatum joue les princesses magiques en révélant son livre pour enfants

Channing Tatum apporte un peu de magie à cette semaine.

Lundi, l'acteur américain a révélé sur Instagram son dernier projet en date. Et ses plus jeunes fans vont adorer la nouvelle.

"Les amis, je ne sais pas pour vous, mais les choses sont devenues un peu étranges pour moi pendant ce confinement", a déclaré Channing en annonçant la sortie de son livre pour enfants. "Je me suis enfermé accidentellement dans la chambre de ma fille de sept ans. Et j'ai retrouvé l'enfant qui est en moi."

"Voilà ce que j'ai créé pour ma petite fille", a-t-il poursuivi. "De la part de la petite fille qui est en moi. Merci de le lire."

Intitulé The One and Only Sparkella, le livre illustré de Channing est décrit comme une "charmante ode à l'amour-propre et à l'amour entre un père et une fille". Et avec sa fille, Everly, à la maison, on imagine sans peine d'où lui est venue l'inspiration.