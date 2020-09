Bradley Cooper déclare "diriger une maternelle seul" pendant le confinement avec sa fille

Papa à la rescousse !

Bradley Cooper est un des plus grands acteurs d'Hollywood et un des plus célèbres, mais, en matière de vie privée, il est tout aussi content d'être papa. Dans une récente discussion avec Anthony Ramos, son partenaire dans le film A Star Is Born, pour le magazine Interview, la star de 45 ans évoque son quotidien avec Lea Shayk Cooper, sa fille de trois ans, fruit de son union avec son ex, le top Irina Shayk, pendant le confinement aux États-Unis. Disons que Bradley ne s'attendait pas à endosser le rôle de prof de maternelle.

"Je suis avec ma fille, ma mère et mes deux chiens, et on ne sort pas de la maison", explique l'acteur nominé aux Oscars. "Ma mère a 80 ans, et elle a une poche de colostomie, donc je ne laisse personne entrer dans la maison. Et je ne peux pas sortir parce que si elle l'attrape, c'est la fin."