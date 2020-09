Usher attend son premier enfant avec sa compagne, Jenn Goicoechea

Il avait épousé la styliste en 2007, mais le couple avait fini par divorcer en 2009. Si une bataille juridique s'en était suivie, les ex semblent désormais en bons termes.

Le chanteur avait ensuite épousé Grace Miguel. Leur relation avait duré près de dix ans, avant de se terminer amicalement en 2018. "Après beaucoup de réflexions et de discussions, nous avons décidé de nous séparer", avait déclaré Usher et Grace dans un communiqué. "Nous restons des amis aimants et proches et nous continuerons à nous soutenir mutuellement dans les nouvelles étapes de notre vie."