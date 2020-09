Chadwick Boseman a eu droit à un bel hommage de stars, dont Oprah Winfrey et Robert Downey Jr.

D'autres, comme Oprah Winfrey, ont mis en avant son héroïsme au quotidien puisqu'il avait caché sa maladie. "La façon dont il a géré sa vie et son cancer avec humilité, grâce et dignité nous montre que c'était un véritable héros. On se souviendra de lui, on le chérira et on l'aimera de tout notre cœur, pas juste pour ce qu'il offrait au cinéma, mais pour ce qu'il était capable d'offrir en tant qu'être humain. On ne ressent pas seulement une perte. On va ressentir son absence."

La grande prêtresse des médias aux États-Unis a précisé sa pensée : "Je dis que c'était une étoile mais aussi une étoile filante parce qu'il a vécu sa vie d'une telle façon que les enfants le verront toujours dans le rôle de Black Panther comme un reflet d'eux-mêmes, et dans tout ce qu'il entreprenait. Ils rêveront, ils feront des vœux avec cette étoile filante qu'était Chadwick Boseman."

Winston Duke, un autre de ses partenaires dans Black Panther, a déclaré avec beaucoup d'émotion : "Tu étais la dernière personne que je pensais voir disparaître. Tu étais la dernière personne que je pensais voir disparaître si tôt. Tu n'étais pas juste mon ami, tu n'étais pas juste mon héros, tu étais mon super-héros. Tu étais mon Black Panther."

"Je n'ai pas passé assez de temps avec Chadwick", a clamé Don Cheadle. "C'est quelque chose que tout le monde dit et peut dire parce qu'il a vécu bien trop peu de temps... Il se démenait pour vous faire savoir qu'il vous aimait et ce qu'il ressentait envers vous, et c'est une qualité rare."