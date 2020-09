Ed Sheeran et sa femme, Cherry Seaborn, viennent d'avoir une fille : découvrez son prénom

Ed Sheeran et Cherry Seaborn sont officiellement parents !

L'interprète de "Shape of You" et sa femme viennent d'avoir un premier enfant, une petite Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Le chanteur a annoncé la nouvelle avec un joli post sur Instagram ce mardi, avec une photo de chaussettes de bébé. "Salut ! Un petit message de ma part car j'ai quelques infos perso que je voulais partager avec vous", a écrit la star de 29 ans. "La semaine dernière, avec l'aide d'une formidable équipe soignante, Cherry a donné naissance à une magnifique fille en bonne santé : Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. On est fous amoureux d'elle."

"La maman et le bébé vont très bien, et on est sur un petit nuage", a poursuivi Ed. "On espère que vous pourrez respecter notre vie privée. Plein d'amour, et on se reverra quand il sera temps de revenir, Ed x."

Cette grande nouvelle intervient un an après que l'artiste a confirmé avoir épousé Cherry Seaborn dans son album No.6 Collaborations Project. Sur le morceau "Remember the Name", Sheeran chante : "Regardez comment les paroles de cette chanson pourraient être déformées/Ma femme met du rouge à lèvres mais elle est mieux pas maquillée."