Kim Kardashian pose dans un tout petit bikini pour un shooting sexy

Le rose lui va si bien.

Lundi, Kim Kardashian a posté son dernier shooting sexy en date sur Instagram. La star de L'incroyable famille Kardashian était à Cabo San Lucas la semaine dernière et a mis ses incroyables formes en valeur dans un minuscule bikini rose fluo.

Et ses tresses me direz-vous ? La créatrice de KKW Beauty a déclaré à ses 187 millions de followers dans sa story : "On a rapporté cette coiffure de notre dernier voyage à Cabo."

Kim a ensuite attribué son look à Chris Appleton, le coiffeur des stars, et Hrush Achemyan, le maquilleur des stars.

La mère de quatre enfants semble avoir adoré son shooting au Mexique puisqu'elle a précisé en légende : "Tout va bien."

Jonathan Cheban (alias Foodgod), le meilleur ami de Kim, a confirmé avec humour que la fondatrice de SKIMS n'a pas pris ces photos en Californie.

Il a écrit en plaisantant dans les commentaires : "Certainement PAS Malibu !!!"

Avant son voyage, Kim est partie brièvement avec sa famille au mois d'août, un séjour dans un lieu tropical, puis a fait du "glamping".