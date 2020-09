7 des moments les plus mémorables des MTV VMA 2020

Les MTV Video Music Awards 2020 ont eu lieu le dimanche 30 août et ont réuni les plus grandes stars de la musique à la Grosse Pomme.

Lady Gaga est repartie avec le plus grand nombre de statuettes de la soirée, cinq au total. Non seulement la "Mother Monster" a été sacrée Artiste de l'année et a reçu le tout premier prix Tricon de l'histoire, mais elle a aussi partagé trois astronautes dorés avec Ariana Grande pour leur tube "Rain on Me". Les BTS l'ont suivie de près avec trois trophées, remportant le titre dans des catégories comme Meilleur clip pop et Meilleur groupe, et The Weeknd a remporté le prix très convoité de Clip de l'année, ainsi que celui de Meilleur clip R&B. De plus, Doja Cat a été élue Révélation Push de l'année.

Bien que la cérémonie de cette année ait été différente à cause de la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde, on a pu retrouver plusieurs éléments que les fans adorent et attendent au fil des années. Des prestations d'ouverture de la cérémonie à toutes les stars aux looks extravagants sur le tapis rouge en passant par les prestations poignantes et les discours détonnants lors de la cérémonie, tout était rassemblé. Cela a été l'événement social le plus suivi de l'année après le Super Bowl avec 40,1 millions d'interactions sur Facebook, Instagram et Twitter.