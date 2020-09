La bande-annonce de Supernatural donne un aperçu des sept derniers épisodes de la série

Supernatural revient le 8 octobre pour une dernière saison. Les fans devront attendre au plus tôt janvier pour les autres séries de la CW prévues à l'origine cet automne, dont The Flash, Riverdale, Batwoman, Black Lightning, All American, Nancy Drew, Legacies et Charmed. Les nouvelles séries Superman & Lois et Walker débuteront aussi en janvier tandis que Supergirl, Legends of Tomorrow, Roswell, New Mexico et d'autres devront attendre le milieu de la saison 2021.