Les princes Harry et William évoquent l'hommage à Lady Di dans un rare communiqué commun

ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images

Elle fait également suite aux gros titres selon lesquels Harry et William ne seraient pas en bons termes.

"La plupart de ces trucs sont créés de toutes pièces, mais en tant que frères, on a des bons jours et des mauvais jours", a reconnu le prince Harry lors d'une interview pour le documentaire d'ITV intitulé Harry and Meghan: An African Journey, diffusé en octobre 2019.

Mais quand il s'agit de la princesse Diana, leur lien est indéfectible.