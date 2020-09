Emma Roberts confirme sa grossesse et révèle le sexe de son premier enfant avec Garrett Hedlund

Emma Roberts va être maman !

L'actrice d'American Horror Story a confirmé officiellement que son compagnon, Garrett Hedlund, et elle attendaient leur premier enfant. Le couple a annoncé la bonne nouvelle à ses amis et à ses fans sur Instagram. "Moi... et mes deux hommes préférés", a précisé Emma pour accompagner une série de photos avec Garrett et son ventre rond, révélant par là même le sexe de leur enfant. La star de 29 ans a aussi ajouté deux cœurs bleus.

Le post d'Emma a reçu de nombreux gentils commentaires de ses followers, y compris de sa célèbre tante, Julia Roberts. "Je t'aime", a écrit l'actrice à sa nièce. Sarah Paulson, co-star d'Emma dans American Horror Story, y est aussi allée de son message : "Beauté, beauté." Quant à Lea Michele, la co-star d'Emma dans Scream Queens, qui vient d'avoir un fils, a écrit à sa copine : "Tu seras la meilleure des mamans. Je t'adore, Em ! Le groupe des mamans avec garçon [emoji cœur bleu]."

Cette annonce intervient deux mois après des rumeurs sur la grossesse d'Emma.