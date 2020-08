La mode aux MTV Video Music Awards 2020 : découvrez tous les looks du tapis rouge

Rien n'empêche les stars de mettre leurs tenues les plus fashion.

Malgré la distanciation sociale due au coronavirus, elles étaient au rendez-vous avec style dans la nuit de dimanche à lundi à l'occasion des MTV Video Music Awards 2020.

Si la cérémonie a été un peu différente des autres années, les grands noms du monde de la musique ne se sont pas laissé abattre par les circonstances particulières et ont porté des tenues qui décoiffent.

Après plus de trois décennies, les VMA ont la réputation d'être la soirée où les stars osent et repoussent les limites en matière de mode, et cette nouvelle édition n'a pas dérogé à la règle.

Si Miley Cyrus n'a pas eu peur de se dévoiler dans une tenue noire sexy transparente, Machine Gun Kelly a préféré être en rose de pied en cap. Inutile de dire que les looks des MTV Video Music Awards de cette année sont incontournables.

Donc, en honneur de la cérémonie unique de cette année, découvrez toutes ces tenues qui valent le détour.