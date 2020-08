Chadwick Boseman vient de mourir à 43 ans d'un cancer du colon

Né en 1976 et élevé en Caroline du Sud, Chadwick avait étudié à la Howard University, avant de décrocher une licence de réalisation. S'il avait commencé sa carrière devant la caméra avec des petits rôles à la télé, ses interprétations de Jackie Robinson dans 42 (2013) et de James Brown dans Get On Up (2014) l'avaient catapulté au rang de star.