Découvrez la maison de Malibu à 9,5 millions de dollars de Kristen Stewart

Kristen Stewart dit adieu à son havre de paix à Malibu.

L'actrice met en effet en vente sa maison sur la côte ouest pour la bagatelle de 9,5 millions de dollars. D'après nos informations en ligne, la propriété comprend cinq chambres, quatre salles de bain ainsi qu'un cabinet de toilette et lui a coûté à l'origine 4,8 millions de dollars. Résultat, Kristen pourrait faire une jolie plus-value.

Les futurs acheteurs pourront profiter de tout le confort, notamment d'un immense balcon attenant à la suite parentale, et admirer des vues de l'océan à couper le souffle.

Nichée dans une résidence privée en bord de mer, la demeure possède également une cave à vin climatisée, une cheminée, une pièce garde-manger et une dépendance pour loger des invités.

Mais alors, pourquoi Kristen a-t-elle décidé d'en partir alors que l'été n'est même pas fini ? On n'en sait pas plus que vous. Mais d'après des témoignages, la star de la saga Twilight a une autre maison en Californie du Sud et un loft dans le quartier de NoHo, à New York.