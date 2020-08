Dans les coulisses de l'adorable anniversaire de Blake Lively : des douceurs et un flash-back années 90

Sur le même sujet : Ryan Reynolds trolle Blake Lively, sa femme, pour ses 32 ans

Blake Lively fête son anniversaire en grande pompe.

L'actrice qui jouait dans Gossip Girl a eu 33 ans mardi et a reçu à cette l'occasion une pluie de cadeaux que même Serena van der Woodsen aurait adorés. Heureusement pour nous, l'actrice a dévoilé quelques-uns de ces présents sur Instagram le lendemain.

Alors, qu'est-ce que la star a reçu de ses proches ? Disons qu'elle a de quoi se régaler. Entre les McMuffin faits maison et les macarons Ladurée, il y avait de quoi faire.

"Oui. Je sais. Pas possible. Encore de la bouffe", a écrit Blake dans un de ses posts après avoir reçu des viennoiseries de Ross Bread. "Heureusement, on a 13 membres de la famille et amis qui font le confinement avec nous."

La femme de Ryan Reynolds a aussi eu droit à de beaux bijoux, comme des boucles d'oreilles et une bague signés Lorraine Schwartz et OFIRA. De plus, elle a eu droit à une chaîne en or Jennifer Meyer avec le prénom de ses deux filles, James, 5 ans, et Inez, 3 ans.