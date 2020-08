Pourquoi Britney Spears a demandé à sa sœur, Jamie Lynn, de gérer sa fortune

Britney Spears a demandé à sa petite sœur, Jamie Lynn Spears, de gérer sa fortune.

D'après des documents du tribunal obtenus par le Los Angeles Times et The Blast, Jamie Lynn a envoyé un document au tribunal la semaine dernière, pour devenir la curatrice du patrimoine de la pop star et demander à ce que "les biens du SJB Revocable Trust soient transférés dans un ou plusieurs comptes de Fidelity Brokerage Services à son nom en tant que curatrice".

Le L.A. Times indique que la requête de Jamie Lynn doit encore être approuvée par un juge. Une fois que ce sera chose faite, elle sera responsable de distribuer la fortune de sa sœur aînée à ses fils quand la star ne sera plus de ce monde.

Le quotidien américain ajoute que la procédure entamée par Jamie Lynn ne semble pas directement liée à la décision de Brit-Brit de modifier sa tutelle.

Une source proche de l'interprète de "Toxic" indique à E! News : "Britney a confiance en Jamie Lynn et sait que c'est quelqu'un de très responsable et de fiable. C'est logique qu'elle soit la curatrice."