Brad Pitt vu en compagnie du mannequin allemand Nicole Poturalski pendant son séjour en France

En dehors de sa vie amoureuse, Brad a récemment fait les gros titres en raison de son divorce très public avec Angelina Jolie. S'ils ont rompu en 2016, leur divorce n'est pas encore finalisé.

Lors d'une rare interview, Angelina s'est confiée à propos de ce qui les a amenés, Brad Pitt et elle, à divorcer après deux ans de mariage.

"Je me suis séparée pour le bien-être de ma famille. C'était la bonne décision. Je continue à me concentrer sur leur guérison", a-t-elle déclaré à Vogue India en juin. "Certains se sont servis de mon silence, et les enfants voient des mensonges les concernant dans les médias, mais je leur rappelle qu'ils connaissent leur vérité et leur esprit."

Elle a ajouté : "En fait, ce sont six jeunes gens courageux et très forts."

Le couple a plusieurs enfants : Maddox, 18 ans, Pax, 16 ans, Zahara, 15 ans, Shiloh, 14 ans, et Vivienne et Knox, les jumeaux de 11 ans.