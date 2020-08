Natalia Dyer, de Stranger Things, dit que ses jeunes co-vedettes sont trop sexualisées

En outre, Dyer évoque ses expériences quand on l'approche en public. "C'est agréable de rencontrer les fans", confie-t-elle au journal, "mais souvent, on se dit : « Oh, mince, je veux juste aller au supermarché acheter du lait. Je n'ai pas envie de prendre des photos partout où je vais. »"

Elle fait remarquer que "ça secoue" au début et dit "qu'il y a des fans partout".

"C'est difficile de s'y faire", continue-t-elle. "Ça fait cinq ans qu'on a commencé Stranger Things, et j'ai pris confiance quand il s'agit de gérer ces situations. Au début, j'ai fait quelques crises d'anxiété quand la série est sortie parce qu'on a l'impression de décevoir les gens et de ne pas leur en donner assez."