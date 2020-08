Les dernières photos de Kim Kardashian de ses filles, North et Chicago, sont un parfait résumé de 2020

Une séance photo qui tourne mal, pour notre plus grand plaisir.

Mardi 25 août, Kim Kardashian a posté une série de photos de ses filles, North West et Chicago West, sur Instagram. Dans le dernier post de la patronne de KKW Beauty sur les réseaux sociaux, ses 186 millions d'abonnés ont pu voir une adorable photo des filles West assises sur une barrière en bois.

Cependant, comme l'a malicieusement annoncé la star de L'incroyable famille Kardashian dans sa légende, la séance photo a pris une tournure inattendue.

"Mes filles voulaient faire une séance photo ensemble assises sur cette barrière", a écrit la mère de quatre enfants en ligne. "Balayez vers la droite pour voir comment ça s'est terminé."

Les images suivantes montrent d'adorables moments pris sur le vif entre North et Chicago, parmi lesquelles des photos des fillettes de 7 et 2 ans se faisant des grimaces. Pourtant, c'est la dernière image qui a attiré notre attention.

Sur la dernière photo de la série, on voit les filles West faire une chute cocasse de la barrière. Vu la nature bon enfant du post, on doute que North et Chicago aient été gravement blessées après cette cascade.