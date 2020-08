Elsa Pataky dit que son mariage avec Chris Hemsworth n’est "pas facile"

Elsa Pataky et Chris Hemsworth ne forment pas le "couple parfait".

Si les superstars font sourire les fans avec leurs adorables photos de famille sur les réseaux sociaux, leur relation est loin d'être facile. Comme l'explique Pataky dans une nouvelle interview pour le magazine australien Body + Soul, le héros de Thor et elle ont connu bien des hauts et des bas au fil des ans. "C'est drôle que les gens nous voient comme un couple parfait", confie l'actrice de 44 ans. "Certainement pas. Il y a eu des hauts et des bas, et on continue de travailler sur notre relation."

Pataky et Hemsworth, qui sont les parents d'une fille de 8 ans, India Rose, et de jumeaux de six ans, Sasha et Tristan, fêteront leur 10e anniversaire de mariage en décembre.

"Une relation demande un travail constant", déclare Pataky au magazine. "Ce n'est pas facile." Cependant, comme le fait remarquer Pataky, le couple est plus solide après une décennie ensemble, et elle ajoute : "J'essaie toujours de voir le côté positif des choses."