Revivez les moments mode les plus osés qui ont marqué les MTV VMA

Quand on pense à des tenues qui donnent le vertige, il y a un tapis rouge qui ne nous déçoit jamais : celui des MTV Video Music Awards.

Année après année, les stars se mettent sur leur 31 pour parader dans leurs ensembles fabuleux, audacieux voire coquins. C'est un événement qui encourage les tenues intrépides, les maquillages audacieux et les accessoires voyants.

Vous avez besoin d'une preuve ? Seule Lady Gaga pouvait assumer une tenue constituée de viande crue de la tête aux pieds. Non seulement sa robe bustier était faite de protéines animales, mais c'était aussi le cas de ses chaussures et de son bibi. Et ce qui rendait sa tenue encore plus mémorable ? Elle avait complété son look de collants en résille, de bijoux imposants et de cheveux couleur pastel.

Autre moment emblématique sur le tapis rouge ? Jennifer Lopez avec son bandana orné de strass, son jean blanc et son crop top parsemé de pierreries.

Britney Spears a aussi fait sensation en 2002 quand elle a foulé le tapis rouge dans un ensemble façon dominatrice. Elle était moulée dans une robe en latex noire qu'elle avait associée à des escarpins lacés à talons, une casquette de capitaine et des mitaines en dentelle.