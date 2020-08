Les producteurs des Emmys 2020 révèlent leur projet fou pour organiser une cérémonie virtuelle

Et pour des raisons évidentes, il n'y aura pas de tapis rouge ou d'arrivées avant la cérémonie. Hudlin a déclaré : "Finalement, on s'est dit qu'on devrait s'adapter aux circonstances et faire avec."

Pour remplacer ce qui était l'une des parties les plus excitantes de la soirée, les producteurs penchent pour de "potentiels numéros musicaux donnés par des artistes prestigieux" et pour un aperçu un peu plus détaillé des coulisses de tout le processus de production.

En somme, les producteurs espèrent que tout ira bien et croisent les doigts pour que tout se passe comme prévu.

Stewart a expliqué : "Ce sera bien plus détendu, plus sympathique parce qu'on sera tous dans le même bateau. On verra ce qui se passera. On espère que tout ira bien mais je ne peux pas garantir que ça se déroulera parfaitement parce que personne n'a jamais fait ça auparavant."

Les 72e Emmy Awards seront diffusés en direct sur ABC le dimanche 20 septembre à 17 h, heure locale.