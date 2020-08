Nikki Reed et Peter Facinelli, de Twilight, ont eu une petite réunion de famille entre Cullen

À mesure que la conversation a continué, Nikki n'a pas pu s'empêcher de revenir sur leurs longues années d'amitié et le chemin parcouru depuis par les acteurs.

"On s'est tous vus évoluer et vivre combien de chapitres de nos vies, maintenant ? C'est assez dingue", a dit l'actrice à Peter, ajoutant : "Quand tu as commencé le premier Twilight, je crois que [ta fille] Fiona avait 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, j'ai un enfant de 3 ans. Ça m'émeut beaucoup, en fait, parce que je ne sais même pas comment mettre des mots sur ce que je ressens en me remémorant cette vie et en me disant : « Maintenant, je vois que la vie comporte plusieurs chapitres. »"