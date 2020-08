La tutelle de Britney Spears prolongée jusqu’en février 2021

La bataille pour la tutelle de Britney Spears pourrait durer plus longtemps que ne s'y attendaient les fans au départ.

D'après des documents du tribunal obtenus par E! News, un juge de Los Angeles a récemment ordonné que la mesure de tutelle temporaire soit reconduite jusqu'au 1er février 2021.

La décision a été prise lors d'une audience statutaire mercredi 19 août. D'après les documents, l'avocat de Britney, Samuel Ingham, est autorisé à faire appel jusqu'au 18 septembre 2020 au plus tard et à obtenir une audience le 14 octobre 2020. Les documents du tribunal indiquent que toute objection doit être déposée d'ici au 2 octobre 2020, la réponse devant être rendue avant le 6 octobre 2020 au plus tard.

Cette nouvelle arrive quelques jours après qu'on a appris que Britney cherchait à faire modifier sa tutelle. D'après les documents du tribunal obtenus par E! News, "Britney est très opposée" à ce que ce soit son père, Jamie Spears, qui soit réaffecté dans sa position de tuteur, et veut que ce soit sa tutrice provisoire, Jodi Montgomery, qui remplisse ce rôle en permanence. Quant au tuteur des biens de Britney, les documents affirment que la star de la pop "préfère de loin qu'une société fiduciaire remplisse ce rôle".

L'avocat de la chanteuse lauréate aux Grammys recommande que le tribunal recueille "les observations de chaque partie" et "prenne les ordonnances appropriées pour faciliter la mise en place" des volontés de sa cliente.