Lori Loughlin condamnée à deux mois de prison dans le scandale des admissions à l’université

Lori Loughlin va faire deux mois de prison pour sa participation au scandale des admissions à l'université.

Vendredi 21 août, l'héroïne de La Fête à la maison et son mari, Mossimo Giannulli, ont reçu leurs sentences durant une audience virtuelle. Le juge fédéral, basé à Boston, a condamné l'actrice à deux mois de prison, deux ans de liberté conditionnelle et 100 heures de travaux d'intérêt général. Il a aussi ordonné le paiement d'une amende de 150 000 dollars.

Loughlin a eu du mal à retenir ses larmes quand elle s'est adressée au juge, disant : "J'ai ignoré mon intuition et je me suis laissée détourner du droit chemin. J'ai cru agir par amour pour mes enfants, mais en réalité, ça n'a fait que souligner et diminuer les capacités et les réussites de mes filles. Plus généralement, je comprends surtout désormais que ma décision a participé à exacerber les inégalités existantes dans la société en général et le système éducatif en particulier."

Elle a continué : "Cette prise de conscience pèse lourdement sur ma conscience et si j'aimerais pouvoir revenir en arrière et faire les choses différemment, je ne peux qu'assumer mes responsabilités et avancer. J'ai grande foi en Dieu et je crois en la rédemption et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me racheter et utiliser cette expérience comme catalyseur pour faire le bien et payer ma dette à la société pour le reste de ma vie."

"Monsieur le Juge", a continué Loughlin, "je suis sincèrement et profondément désolée. Je suis prête à affronter les conséquences de mes actes et à me repentir. Merci de m'avoir accordé votre temps."

En conséquence de ses actions présumées, Giannulli a été condamné à une sentence quasiment équivalente au double de celle de Loughlin. Il a été condamné à cinq mois de prison, deux ans de liberté conditionnelle et 250 heures de travaux d'intérêt général, ainsi qu'à une amende de 250 000 dollars.