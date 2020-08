Lea Michele a accouché de son premier enfant avec Zandy Reich

La vie de Lea Michele est remplie de joie en ce moment : parce qu'elle est maman !

E! News peut confirmer que l'actrice et chanteuse a officiellement endossé ce nouveau rôle en donnant naissance à son premier enfant avec son mari, Zandy Reich. De plus, une source confie à E! News que le couple a eu un petit garçon le 20 août.

"Lea et Zandy ont eu un fils, qu'ils ont baptisé Ever", révèle cette source. "Lea a été inondé de vœux de bonheur et a donné des nouvelles à sa famille et à un groupe d'amis proches."

Notre source ajoute : "Lea, Zandy et Ever se portent bien."

Le bambin arrive moins de quatre mois après qu'E! News a confirmé la grossesse de la star. Quelques jours plus tard, Michele avait partagé la première photo de son ventre arrondi, expliquant alors qu'elle était "très reconnaissante".

La nouvelle de la grossesse avait été annoncée un mois après le premier anniversaire de mariage du couple en mars. Si Michele a donné le minimum de détails sur sa grossesse, elle a occasionnellement partagé des photos d'elle et de son ventre s'arrondissant sur Instagram. Comme elle a légendé une série de photos postées le 25 mai : "Mon reflet est un peu différent ces jours-ci."

En mai, en plein cœur de la pandémie de coronavirus, une source avait confié à E! News que la star enceinte passait des "moments incroyables" durant sa grossesse.