La fille de Kylie Jenner a beaucoup grandi sur les dernières photos de son escapade d’anniversaire

En fait, le duo mère-fille est souvent inséparable !

"J'aime tellement ce petit bébé que je vais exploser", confiait la jeune maman en juin. "Parfois, je la regarde et je pleure en me disant qu'elle ne sera plus jamais aussi petite. Qui aurait cru qu'une si petite chose pouvait prendre autant de place dans le cœur. Dieu ne s'est pas trompé avec toi Storm, mon bébé."

Le temps passe trop vite !