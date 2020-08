Le journal alimentaire d’été de Gigi Hadid offrirait un aperçu de ses envies de grossesse

Une source a confié à E! News que la future mère était retournée à New York avec Zayn, Yolanda et sa sœur Bella Hadid.

"Zayn et Gigi sont très impatients et adorent partager cette expérience ensemble", confie notre informateur. "Ils lisent tous deux des livres sur la parentalité et adorent préparer la chambre de bébé et choisir des éléments ensemble. Tout se passe sans encombre, et ils sont plus proches que jamais en tant que couple."