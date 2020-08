Le prince Harry et Meghan Markle donnent un aperçu de leur nouvelle maison

"Le bien-être mental et émotionnel de tous est plus fragile qu'auparavant, c'est sûr, avec le COVID et notre dépendance envers ces appareils, désormais, en l'absence d'interactions humaines", a-t-elle expliqué. "Les gens vont bien plus en ligne qu'auparavant pour avoir un sentiment de communauté."

Un autre point de discussion a amené la conversation à cœur ouvert vers la masculinité toxique et le fait qu'il est plus qu'acceptable pour les hommes d'exprimer des émotions.

"Être capable de montrer notre vulnérabilité, ça ne veut pas dire qu'on est faible", a expliqué le prince Harry. "Au contraire, je crois que c'est sans doute une preuve de force."