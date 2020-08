Pink célèbre fièrement ses "cuisses d’enfer" dans un post body-positif

Pink est très bien dans sa peau.

La chanteuse de 40 ans l'a montré sur Instagram mardi 18 août en partageant un message empreint de body positivité avec ses fans. Le post montre la triple lauréate aux Grammys en maillot de bain et gilet de sauvetage en train de faire du wakesurf.

"Je me suis toujours demandé pourquoi Dieu m'avait donné ces cuisses d'enfer", a-t-elle écrit en légende. "Parce qu'il savait que je m'en servirais."

Elle a aussi inclus un certain nombre de hashtags parmi lesquels #Eclaboussures, #MonObjectifCestLa Force, #Joyeuse #FilleWakesurfeuse et #TrouvezMoiUnSponsor.

Ce n'est pas la première fois que Pink partage un message à propos de body positivité à destination de ses fans. De ses réponses du tac au tac aux critiques physiques qu'elle reçoit à son puissant discours à propos de la beauté d'être soi-même aux MTV Music Awards, Pink a toujours rappelé à ses abonnés qu'ils sont "parfaits" tels qu'ils sont.

En début d'année, elle avait aussi partagé une lettre ouverte à elle-même.

"Chère moi, tu vieillis. Je vois des rides. Surtout quand tu souris", avait-elle écrit sur Twitter en janvier. "Ton nez devient plus gros… Tu as l'air (et tu te sens) bizarre alors que tu t'habitues à cette nouvelle réalité. Mais ton nez ressemble à tes enfants, et ton visage se plisse quand tu ris. Eh oui, espèce d'idiote… tu as fumé."