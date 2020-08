Olivia Wilde donne un énorme indice sur son film de super-héroïne avec Marvel

Le sixième sens d'araignée d'Olivia Wilde la picote.

L'actrice, dont les débuts derrière la caméra avec Booksmart lui ont valu les louanges de la critique, rejoint l'univers cinématique Marvel. E! News a appris qu'Olivia doit réaliser et développer un film de super-héroïne Marvel avec Sony Pictures.

On en sait encore peu, mais la réaction d'Olivia à cette nouvelle nous donne un indice plus qu'excitant. La star a tout simplement posté un émoji araignée sur Twitter mercredi 19 août, semblant confirmer les dires de Deadline avançant que le projet concernerait Spider-Woman. D'après le magazine, Amy Pascal sera à la production, Rachel O'Connor à la production exécutive et Katie Silberman devrait en écrire le scénario.

Si l'on va devoir attendre pour voir comment Olivia prévoit de réimaginer Spider-Woman pour un public moderne, l'origin story du personnage n'a actuellement aucun lien avec son pendant masculin. À la place, Jessica Drews obtient ses super-pouvoirs après que son père est forcé de lui injecter du sang d'araignée quand elle manque de mourir après avoir été exposée à de l'uranium.