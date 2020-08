Scott Disick et Sofia Richie "ne se parlent plus" après leur rupture officielle

La nouvelle tombe un jour après qu'E! News a appris que Scott et Sofia faisaient encore une pause dans leur relation mouvementée. Une source nous avait informés que le statut de leur relation "changeait d'un jour à l'autre", mais que Scott et Sofia étaient pour le moment séparés.

"Les choses ne sont pas au beau fixe entre eux. Scott passe toutes ses journées avec Kourtney et les enfants et il est en vacances avec elle", avait expliqué un informateur. "Les relations sont toujours tendues entre Scott et Sofia quand il part sans elle."