Britney Spears "très opposée" au fait que son père redevienne son tuteur

"Tous ces théoriciens du complot ne savent rien. Le monde n'a aucune idée", a-t-il expliqué à la publication. "C'est à la cour de Californie de décider ce qui est le mieux pour ma fille. Ça ne regarde personne d'autre."

Bryan Spears, le frère de Britney, a également abordé l'implication de Jamie dans la tutelle de la chanteuse.

Dans une interview pour le podcast As Not Seen on TV, Bryan a expliqué : "En général, [Jamie] a fait du mieux qu'il pouvait, compte tenu de sa situation."

Une audience du tribunal est prévue aujourd'hui, mercredi 19 août. TMZ a été le premier à rapporter la nouvelle.