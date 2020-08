Les créateurs de Stranger Things ont de bonnes nouvelles quant à l’avenir de la série

On sait désormais que Hopper n'est pas mort et qu'il est en fait emprisonné en Russie, mais on n'en sait pas beaucoup plus sur la suite, hormis les quelques éléments mystérieux donnés par Harbour lors d'une interview avec Deadline au début de l'été.

"Hopper est l'Américain dans cette prison russe, et pour moi, ce qui se passe cette saison, pour commencer, c'est vraiment épique et vraiment énorme, comme sait le faire Stranger Things", dit-il. "Il y a des monstres, il y a de l'horreur, il y a de la terreur, il y a aussi de l'action à la Indiana Jones, mais on pourra aussi voir l'histoire très émouvante de Hopper dont on a donné un aperçu dans la saison deux avec les cartons, et j'ai hâte de montrer ces côtés plus profonds de son personnage aux gens. Chaque saison, on découvre une nouvelle facette de sa personnalité, et la saison dernière, il était un peu déjanté… Il est maintenant dépeint de manière un peu plus sombre et il peut exprimer les sentiments très profonds qui l'habitent et qu'on n'a pas encore découverts. Il y a eu quelques allusions mais on ne sait pas vraiment."