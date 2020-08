Où en sont vraiment Sofia Richie et Scott Disick pendant les vacances de Scott avec Kourtney Kardashian

Un pas en avant, deux pas en arrière.

Scott Disick et Sofia Richie font à nouveau une pause dans leur idylle mouvementée. Une source confie à E! News que le statut de leur relation "change d'un jour à l'autre", mais que pour le moment, ils sont séparés.

"Les choses ne sont pas au beau fixe entre eux. Scott passe toutes ses journées avec Kourtney et les enfants et il est en vacances avec elle." Notre informateur explique : "Les relations sont toujours tendues entre Scott et Sofia quand il part sans elle."

Scott et Kourtney sont actuellement en vacances à Coeur d'Alene, dans l'Idaho, en compagnie d'autres amis célèbres. Notre source affirme qu'il passe la "majorité" de son temps avec Kourtney et les enfants, parce que sa famille est sa "priorité" pour le moment.

De la même façon, notre source dit que Sofia est devenue "plus indépendante par rapport à Scott".

"Ils restent en contact et se sont vus plusieurs fois au cours du mois dernier, mais ils ne sont plus aussi inséparables qu'avant", ajoute notre source.