Ana de Armas partage un rare selfie avec Ben Affleck pour fêter le 48e anniversaire de l'acteur

Plus vieux, plus sage et — oserons-nous le dire — amoureux ?

Cela semble être le cas pour Ben Affleck, qui a fêté son 48e anniversaire samedi 15 août. Si on ignore exactement comment l'acteur oscarisé a fêté l'événement compte tenu de la pandémie, il semble que sa célèbre petite amie, Ana de Armas, était avec lui ce week-end. L'actrice de 32 ans, qui est sa co-vedette dans Deep Water, a partagé une photo d'eux ensemble sur Instagram dimanche 16 août, chose rare pour la star. La photo en noir et blanc montre les deux acteurs ensemble en plein air, Ben souriant d'une oreille à l'autre.

Quant à la légende, l'actrice a fait le strict minimum en se contentant de l'émoji avec deux cœurs roses.

Ils ont beau être en couple depuis mars au moins, ce n'est pas tous les jours que Ben apparaît sur les réseaux sociaux d'Ana. En fait, la dernière fois que cette dernière nous a offert un aperçu de leur idylle, c'était en l'honneur de son propre anniversaire, en avril.