Paris Hilton se remémore un traumatisme d’enfance dans le trailer du documentaire This Is Paris

"Je suis devenue très proche de la réalisatrice, et elle m'a posé tout un tas de questions", a-t-elle confié dans The Talk en mars. "J'ai commencé à réfléchir à mon passé et à ce que j'avais traversé et je me suis rendu compte de combien ça avait affecté ma vie et de combien j'étais restée marquée par ce traumatisme depuis si longtemps."

"J'ai l'impression que j'ai beaucoup lâché prise l'an passé… rien qu'en en parlant vraiment et en l'affrontant, mais c'est quelque chose dont je n'ai jamais parlé publiquement avec qui que ce soit", a continué Paris. "Je pense qu'en voyant ce film, les gens vont vraiment voir un autre aspect de moi qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Parce qu'honnêtement, j'ignorais qui j'étais avant cette année. J'ai donc vraiment beaucoup appris sur moi-même grâce à ce film."

This Is Paris sortira le 14 septembre, en exclusivité sur YouTube.