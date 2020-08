Pour Jamie Foxx, les éléments "humains" de Project Power éclipsent les super-héros

"C'est un type en plein voyage intiatique, un peu comme dans la série télévisée L'Incroyable Hulk. Il est préoccupé", explique Foxx. "Et durant son périple vers La Nouvelle-Orléans… il tombe sur cette incroyable force de la nature, ce talent : Dominique Fishback, qui éblouit tout le monde dans le film. Ils se trouvent réunis à un carrefour de leurs vies où ils ont vraiment besoin l'un de l'autre."

Foxx continue : "Il a besoin qu'elle l'aide à trouver qui met cette drogue sur le marché, et sa fille. Et il va l'aider à se trouver elle-même. Donc avant de se transformer, on est déjà liés. Et je trouve que c'est le plus important."

Entendre Foxx décrire l'alliance de son personnage avec celui de Fishback suffit à faire la comparaison avec Batman et Robin, mais c'est l'actrice et metteur en scène qui a décidé sur un coup de tête de lancer la réplique la plus remarquable du trailer.

"C'est moi qui ai improvisé ça : « J'ai cru qu'on était comme Batman et Robin ! »" confie Fishback à E! News.