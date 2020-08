Katy Perry, enceinte, gagne grâce à l’amour dans le clip animé de "Smile"

Katy Perry délivre une leçon accessible à tous : gagner grâce à l'amour.

La future maman célèbre prend ce message au pied de la lettre dans son clip pour "Smile", dans lequel elle interprète un personnage de jeu vidéo, le "clown triste". Mais, à mesure que progresse la chanson et qu'elle comprend le sens de la devise "gagner grâce à l'amour" du jeu, ce personnage de clown triste découvre comment retrouver le sourire.

Après avoir lancé une balle sur un autre personnage et perdu la manche, l'avatar de Perry apprend que la gentillesse l'aidera à avancer dans le jeu, y compris quand elle finit avec une tarte dans le visage et réussit à faire rire le méchant à la fin de la partie.

Comme Perry l'a annoncé sur Instagram : "Le clip officiel de #SMILE est disponible partout ! Quel personnage de #KatysQuest êtes-vous ?"

Le thème du clip reflète aussi ce qui a inspiré Katy et l'a poussée à créer cette chanson. "J'ai écrit la chanson titre de l'album alors que je sortais d'une des périodes les plus sombres de ma vie et que j'avais perdu le sourire", a expliqué la chanteuse sur Instagram en juillet, avant la sortie du titre. "Tout l'album symbolise mon voyage vers la lumière : avec des histoires de résilience, d'espoir et d'amour."