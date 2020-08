Miley Cyrus et Cody Simpson se séparent après moins d'un an ensemble

Comme Miley Cyrus le chantait, "Rien ne se brise comme un cœur."

La pop star et le chanteur Cody Simpson se sont séparés, c'est ce qu'a confirmé une source proche à E! News. Cody aurait initié cette séparation "il y a quelques semaines". L'info a été révélée quelques heures avant la sortie de "Midnight Sky", le premier extrait du quatrième album éponyme de la chanteuse.

Miley, 27 ans, et Cody, 23 ans, étaient en couple depuis octobre 2019, peu de temps après la séparation de Miley et de la star de télé-réalité Kaitlynn Carter.

"On permet à l'autre d'être bien", avait déclaré le chanteur australien lors d'une apparition dans The Kyle and Jackie O Show, en référence à leur sobriété. "C'est une relation très saine, et je crois que c'est une première pour moi. On est vraiment sur la même longueur d'ondes."

Pour le moment, on ignore pourquoi les deux tourtereaux ont décidé d'en rester là, mais, en juillet, on apprenait qu'ils "étaient très bien ensemble". "Miley se sent vraiment en sécurité avec Cody et lui fait vraiment confiance. Il s'occupe bien d'elle et la fait se sentir très bien", avait précisé notre source.