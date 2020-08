Le prince Harry débarque sur Netflix pour une bonne cause

Meghan Markle a rendu hommage aux éléphants sur Disney+, et c'est maintenant au prince Harry de faire le bien sur Netflix.

Le duc de Sussex intervient dans le nouveau documentaire Comme des phénix : L'esprit paralympique, qui raconte l'histoire des Jeux paralympiques et des athlètes qui y concourent chaque année olympique. Le prince Harry est le fondateur des Jeux Invictus, un événement sportif destiné aux vétérans de l'armée blessés ou malades, et on le voit dans le trailer du documentaire qui vient de sortir.

"Il n'y a rien au monde de mieux pour vous tirer de l'abîme que le sport", dit-il.

Mais, bien sûr, le prince Harry n'est pas la star ici. Le documentaire se concentre sur les athlètes et la façon dont les Jeux paralympiques ont initié un mouvement destiné à "changer la façon dont le monde perçoit le handicap, la diversité et le potentiel humain", d'après la description de Netflix.