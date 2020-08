Chrissy Teigen révèle être enceinte de son 3e enfant dans le clip de "Wild" de John Legend

Pour les deux premières grossesses, on sait que Chrissy et John avaient choisi un embryon de garçon et un de fille. Avant la naissance de Luna, la reine de Twitter avait écrit : "J'étais super emballée et séduite par le fait que John puisse être le meilleur papa pour une petite fille. Ça m'a enthousiasmée... l'idée de le voir avec une petite fille. Il le mérite. Il mérite ce lien."

Quelques années plus tard, John a prouvé qu'il était un excellent père pour Luna.