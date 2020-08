Hilary Swank révèle pourquoi elle a mis sa carrière hollywoodienne sur pause

Pour Hilary, le bien-être fait partie intégrante de sa routine quotidienne. Même si ça peut varier d'un jour sur l'autre, elle dit qu'il s'agit avant tout d'avoir le bon sens de se demander : "De quoi ai-je besoin ?"

"Ça peut changer d'un jour à l'autre. D'une heure à l'autre. Mais l'idée, c'est de respecter ses propres besoins et d'y répondre", explique-t-elle.

Faire de l'exercice est un autre moyen pour la star de débrancher et de se détendre. En outre, elle aborde le fait que le sport peut être un espace sécurisant pour les femmes et les filles, et un moyen de se sentir fortes.

"Le sport était ma baby-sitter : c'était ce que je pouvais faire après l'école quand mes parents travaillaient. C'est une activité très saine pour les filles. Les femmes ont toujours été objectifiées et rabaissées, et pour moi, le sport a joué un rôle important dans la construction de mon identité et le fait d'utiliser mon corps dans un but précis", décrit Hilary. "Au lieu de faire du sport pour obtenir une certaine silhouette, je fais du sport parce que ça me fait du bien."

"C'est un antistress. Ça m'aide à mieux dormir. Je ne pourrais pas vivre sans faire de sport. Pour moi, c'est comme l'air que je respire et la nourriture que je mange", ajoute-t-elle.