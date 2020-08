Kate Hudson révèle les paroles qu’elle se dit quand elle se sent stressée

Trois choses à essayer de faire chaque jour :

1. Je reste consciente de ce que je mange. Le scanner de code-barres de l'appli WW est l'une de mes fonctions préférées parce qu'elle m'aide à me remettre dans le droit chemin si j'en ai besoin !

2. Je bouge tout le temps, ne serait-ce que quelques minutes par jour. Parfois, j'entre dans une pièce, je mets de la musique et je danse. C'est un super moyen de se détendre, et ça me fait du bien.

3. L'un des mantras de WW que j'adore est "ce qu'il y a dans votre tête est tout aussi important que ce qu'il y a dans votre assiette", et c'est très vrai. C'est pour ça que j'essaie de me détendre à la fin de chaque journée, que ce soit en parlant à mes copines ou en méditant pour me vider la tête. Cultiver un état d'esprit positif est un élément crucial pour rester en bonne santé et bien dans sa tête.