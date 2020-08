Le Prince de Bel-Air revient dans une version dramatique

Morgan Cooper a cocréé la nouvelle série avec le producteur délégué et showrunner Chris Collins, et d'après Deadline, Bel-Air se plongera plus dans les conflits, les émotions et les préjugés que la sitcom originale.

Will Smith avait encensé publiquement la bande-annonce quand elle avait fait le buzz en mars 2019, avant de sortir sa propre vidéo dans laquelle il interrogeait Morgan Cooper, ainsi que d'anciens scénaristes de la série originale, en parlant d'idée "brillante".

"Bel-Air est une adaptation. Elle réinterprète cette histoire incroyable et la modernise en la faisant se dérouler en 2019", a expliqué Morgan Cooper.

"Si les épisodes étaient marrants, il y a une autre dimension qu'on ne pouvait pas décrire", a reconnu Will Smith. "Dans un épisode d'une série dramatique d'une heure, on peut développer huit histoires par épisode ! La version dramatique de ces idées implique qu'on peut utiliser les histoires existantes, mais on n'aura pas l'impression de refaire un épisode parce que l'intrigue sera nouvelle avec un point de vue dramatique."