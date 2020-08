Serena Williams revient sur le court avec le soutien d’Alexis Ohanian et de leur fille, Olympia

Jeu, set et match parfait !

Serena Williams s'est certainement sentie aimée mardi 11 août quand elle a repris le chemin des courts pour son premier match en compétition depuis que la pandémie de COVID-19 a entraîné le report de plusieurs tournois de tennis. L'athlète mondialement célèbre l'a emporté face à Bernarda Pera dans le Top Seed Open du Kentucky, et on aimerait croire qu'elle le doit, en partie, à ses deux porte-bonheur.

Le mari de Serena, Alexis Ohanian, et leur fille de 2 ans, Alexis Olympia Ohanian Jr, l'encourageaient depuis les gradins. Outre les officiels du tournoi et un très petit nombre d'individus liés aux joueurs, les spectateurs n'étaient pas autorisés dans l'enceinte du tournoi. Durant une conférence de presse après-match, Serena a admis que malgré sa victoire, le goûter de la fillette l'avait peut-être empêchée de rester concentrée.

"Je n'ai même pas regardé de ce côté", a-t-elle dit aux journalistes. "Mais je crois que je l'ai entendue tousser. Je connais la toux de mon bébé. Elle buvait et mangeait du raisin. Et je me suis dit : « Mince. Est-ce qu'elle mâche ? Mâche bien. »"

Elle a continué : "Je n'ai donc pas regardé de ce côté mais je crois que j'ai lancé un regard à mon mari pour m'assurer qu'elle mâchait bien ses grains de raisin parce qu'elle ne devrait pas tousser pendant qu'elle mange du raisin. C'est la jeune maman en moi qui parle, et c'est bien."