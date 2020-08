Kylie Jenner révèle ce qu'elle a appris des affaires de Kim Kardashian

Plus fortes ensemble.

Dans cet extrait exclusif d'About Face, sur Quibi, Kylie Jenner révèle à la présentatrice et top-model Rosie Huntington-Whiteley ce qu'elle a appris de sa grande sœur et reine du maquillage Kim Kardashian en matière de business.

"Toutes les marques de Kim sont incroyables", note la jeune femme d'affaires de 23 ans. "Elle utilise la mienne, j'utilise les siennes, mais la manière dont on crée notre maquillage et dont on gère nos affaires sont très différentes, et on se consulte si on a besoin d'un conseil."

Cette différence permet aux deux sœurs de développer la marque l'une de l'autre. Une technique, qui, d'après la mère de Stormi, est un mode de pensée que toute sa famille suit.

"Il n'y a rien de mieux que de travailler en famille", reconnaît la créatrice de Kylie Cosmetics. "On sait tous qu'on est plus forts ensemble, quand on forme une équipe."

Comme les fans de sa marque le savent, la benjamine de Kris Jenner a collaboré avec presque tous les membres de sa famille pour ses collections. D'ailleurs, en juin, Kylie a révélé que la dernière en date était avec son "âme sœur" et sœur Kendall Jenner.