Zac Efron va jouer dans le remake de Trois hommes et un bébé pour Disney+

Plus que deux.

Zac Efron a été choisi pour tenir un des rôles principaux dans le remake de Trois hommes et un bébé pour Disney+, et même si on est très content, on se demande qui seront les deux autres acteurs !

Dans le film de 1987, réalisé par Leonard Nimoy, Ted Danson, Tom Selleck et Steve Guttenberg jouaient un trio de célibataires qui découvrent un bébé sur leur palier et décident à contre cœur de l'élever. Les trois hommes finiront par tomber sous le charme de la petite Mary, et ce long-métrage réchauffe le cœur, même si on y parle aussi d'héroïne.

Rappelons tout de même que le film est lui-même un remake du film français Trois hommes et un couffin, réalisé par Coline Serreau en 1985, avec André Dussolier, Roland Giraud et Michel Boujenah.

La version américaine a aussi eu droit à une suite intitulée Tels pères, telle fille en 1990.

Ted Danson jouait Jack, un acteur et le père biologique du bébé, tandis que Tom Selleck incarnait Peter, un architecte à succès, et que Steve Guttenberg était Michael, un dessinateur connu pour son personnage d'un chat. Nancy Travis jouait Sylvia, mère de Mary et actrice, et tous les acteurs avaient d'ailleurs repris leurs rôles dans le deuxième volet.