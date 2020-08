Katherine Schwarzenegger donne naissance à son premier enfant avec Chris Pratt

Bienvenue dans le monde de la maternité, Katherine Schwarzenegger.

L'autrice à succès vient d'avoir son premier enfant avec son mari, Chris Pratt. Patrick Schwarzenegger, un des frères de Katherine, l'a confirmé dans une vidéo obtenue par ET dimanche 9 août. Dans la vidéo, on peut entendre Patrick remercier un photographe qui l'a félicité d'être "devenu tonton". Quand on lui demande comment vont Katherine et son nouveau-né, Patrick répond : "Très bien, je viens de lui acheter un petit cadeau." Puis, l'acteur montre le cadeau enveloppé d'un ruban rose à la caméra.

Bien que Katherine ait essayé de garder pour elle le déroulement de sa grossesse, la présentatrice du podcast The Gift of Forgiveness a laissé entrevoir quelques éléments de son chemin vers la maternité.

Dans une interview pour E! News le 9 juillet, Katherine a confié : "[C'est] vraiment une période intéressante pour être enceinte, mais c'est aussi très amusant de trouver les bons côtés, et le fait de pouvoir m'organiser et acquérir de l'expérience en cuisine y a beaucoup contribué."

L'autrice best-seller a aussi pu compter sur sa mère, Maria Shriver, pour la guider et la soutenir. Katherine a expliqué : "Je joue toujours les éponges en présence de ma mère et je l'observe au maximum parce qu'elle a été une mère formidable et continue d'être la meilleure mère qui soit pour nous quatre. On a vraiment beaucoup de chance donc si je peux être ne serait-ce qu'une fraction de la mère qu'elle est, j'aurai de la chance."