Kanye West danse avec sa fille North pendant que Kim Kardashian immortalise le moment

Kanye West partage des moments en famille.

Le rappeur et candidat à la présidentielle américaine de 43 ans a posté une vidéo de North West, sa fille de sept ans, et lui vendredi sur Twitter. On les voit danser et reproduire une vidéo virale.

"C'EST FRI-YE-YE", a précisé Kanye, un jeu de mots sur vendredi en anglais, son surnom et la danse des années 60.

Dans la vidéo, enregistrée par Kim Kardashian, le duo père-fille descend d'une voiturette de golf en marche pour entamer quelques pas de danse. À un moment, North demande à son célèbre papa quel jour on est, et Yeezy répond avec un large sourire : "C'est vendredi."

On entend "Push The Feeling On" de Nightcrawlers, et Kanye et North s'éclatent sur le morceau. La créatrice de SKIMS semble aussi passer un bon moment, puisqu'on l'entend rigoler en arrière-plan.

"Vas-y, Saint !", déclare Kim dans la vidéo, mais le petit garçon de quatre ans a refusé d'être filmé.