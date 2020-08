Brie Bella poste une adorable photo de famille une semaine après avoir accouché d’un petit garçon

Brie Bella profite de sa famille.

Samedi 8 août, la star de Total Bellas a posté une magnifique photo de ses bambins sur Instagram. "Je n'arrive pas à croire que ça fait déjà une semaine", a écrit en légende de son post la star de la télé-réalité.

Sur cet adorable cliché, Brie berce son fils nouveau-né et pose auprès de sa fille de 3 ans, Birdie Danielson. Si la fière maman dissimule le visage de son petit garçon à l'objectif et le couvre d'une couverture, la fillette et elle arborent de grands sourires.

La photo de famille de Brie arrive une semaine après qu'elle a annoncé la naissance de son second enfant, qu'elle a eu avec son mari, Daniel Bryan. "C'est un GARÇON !!!", a-t-elle écrit en légende de son post Instagram dimanche 2 août. "On est fous de joie, et tout le monde est en bonne santé !!!"

La star de télé-réalité a révélé que son bambin était né la veille, le 1er août. En fait, Brie est entrée en travail peu de temps après sa sœur jumelle, Nikki Bella.